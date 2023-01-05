Главные новости к утру 5 января

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Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать благоприятные условия для решения кризиса на Украине, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин. По его словам, страны-члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или как минимум близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам.

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Северной Кореи в декабре прошлого года вошел в бесполетную зону, установленную вокруг офиса президента Южной Кореи в центре Сеула. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники среди южнокорейских военных.

США считают, что российские силы добиваются нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска. Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

Большинство военнослужащих, которые пострадали при обстреле в городе Макеевка, отправлены на лечение в другие регионы России. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Легендарная советская кинокартина «Иван Васильевич меняет профессию» стала наиболее популярной из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщили в ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope.

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, гололедица и до 22 градусов ниже нуля — такая погода ожидает столичный регион в предстоящий четверг, 5 января. Такой прогноз дали в российском Гидрометцентре.