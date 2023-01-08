Названы самые популярные блюда в школьных столовых в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В начале текущего учебного года в столичных школьных столовых обновили меню, самыми популярными обедами и завтраками у детей стали наггетсы с запеченным картофелем и сырники с топингами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 8 января.

Школьники также часто выбирают блинчики, оладьи, пельмени, пасту «Альфредо» и разные виды супов.

— В меню учли пожелания детей и сделали его очень разнообразным: в нем есть и дальневосточный суп с красной рыбой, и пельмени, и пицца с наггетсами. При этом готовят все блюда безопасными методами: варят, запекают или тушат, сохраняя полезные вещества, — отметила член экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Татьяна Хремучкова.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что с начала текущего учебного периода школьники также получили возможность участвовать в составлении своего меню. Нововведения уже показали результаты: обучающиеся стали практически полностью съедать приготовленные порции.

До этого в департаменте образования и науки столицы рассказали о блюдах, которые добавили в школьные столовые.