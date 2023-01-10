Жителям столицы рассказали о мобильных пунктах обогрева для бездомных граждан

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В холодное время года Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки усиливает помощь бездомным людям. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, в разных районах столицы развернуты стационарные пункты обогрева. К примеру, возле крупнейших городских вокзалов на круглосуточной основе дежурят теплые автобусы, а сотрудники мобильной службы помощи бездомным гражданам «Социальный патруль» помогают всем желающим добраться до центра на ночлег.

По словам замглавы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксаны Шалыгиной, пять специально оборудованных автобусов дежурят у площади трех вокзалов, а также возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского.

Все автобусы могут вмещать до 15 человек одновременно. В пунктах обогрева принимают всех, кому необходимо согреться или получить консультацию специалиста по вопросам восстановления документов и другим темам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, как социальные координаторы помогают бездомным людям в столице.