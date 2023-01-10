Жителям столицы рассказали о работе единого контактного центра

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С марта 2017 года специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса ответили почти на 160 тысяч запросов жителей столицы, более 50 процентов из которых касались программы реновации. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Помимо рядовых москвичей, в ЕКЦ обращаются представители бизнес-сферы. К примеру, застройщики обычно запрашивают информацию о государственных услугах и процедурах, связанных с тематикой строительства.

По словам главы Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, каждый год количество обращений в ЕКЦ растет. Он также добавил, что это может быть связано с новыми услугами и «внедрением новых форматов взаимодействия».

За прошедший год профильные специалисты подразделения помогли разобраться в сложных административных процедурах 87 застройщикам с помощью дорожных карт и онлайн-консультаций. При этом Левкин подчеркнул, что в будущем подразделение намерено провести порядка 200 комплексных консультаций для застройщиков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала текущего года эксперты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы провели 60 видеоконсультаций с москвичами.