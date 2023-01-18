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Приметы и советы

Индия обогнала Китай по численности населения

Евгений Жуков
В мире
Индия обогнала Китай по численности населения
Фото: Unsplash

Население Индии на конец 2022 года, по оценке статистической организации World Population Review (WPR), составило 1,417 миллиарда человек, что на 5 миллионов больше, чем в Китае. Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство Bloomberg.

При этом, по актуальным данным WPR, население Индии выросло еще больше и составило 1,423 миллиарда человек. В исследовании также сделали особый акцент на том, что с точки зрения прироста населения Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в 2023-м.

Руководство Индии официально не публиковало информацию о численности населения. Обычно страна проводит перепись населения раз в декаду, однако в 2021 году она была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Численность населения КНР в прошлом году сократилась по сравнению с 2021-м на 850 тысяч человек и составила 1,411 миллиарда человек, судя по данным Государственного статистического управления Китая.

Число людей на Земле, по оценке ООН, достигло восьми миллиардов человек. По прогнозам организации, отметка в девять миллиардов будет достигнута к 2037 году. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему был резкий скачок роста населения за 11 лет и грозит ли планете перенаселение.

Китай Индия Население
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