Появились подробности пожара на территории храма на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Москва, Кронштадтский бульвар, 24к2 Карта всех событий

Одной из предполагаемых причин пожара на территории храма на севере Москвы назвали поджог. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

По предварительным данным, возгорание произошло после окончания праздничных служб, когда настоятель уехал освящать купель. В какой-то момент охранник учреждения заметил идущий из окна третьего этажа дым, и вызвал экстренные службы.

При осмотре помещений храма сотрудник службы безопасности обнаружил постороннего, у которого были обожжены руки. Неизвестный заявил, что на территорию храма его пустил настоятель. Он признался, что пожар начался из-за него, так как он случайно разлил растворитель. Примечательно, что объяснить, зачем ему был растворитель, мужчина не смог. Пострадавшего госпитализировали.

По данным Telegram-канала Baza, рассматривается две версии возникновения пожара: умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в храме Иоанна Кронштадтского, на Кронштадтском бульваре, владении № 24. По официальным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров, на 40 из них произошло обрушение кровли. На тушение было потрачено около часа. В результате пострадал один человек.