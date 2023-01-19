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Новак назвал условие для сокращения дисконта на российскую нефть

Евгений Жуков
Экономика
Новак назвал условие для сокращения дисконта на российскую нефть
Фото: roscongress / Николай Гернет

Дисконт на российскую нефть вырос в последнее время, но с учетом стабилизации ситуации его уровень должен сокращаться. Об этом в четверг, 19 января, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

— Сейчас мы наблюдаем, что несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться, — заявил вице-премьер.

Он также добавил, что на сегодняшний день ведется наблюдение за уровнем дисконта, а также за тем, как в дальнейшем будет обеспечиваться реализация продукции на экспорт.

Российские компании занимаются проработкой всех необходимых логистических маршрутов, а также работают над вопросами, касающимися страхования и покупки сырья, передает РИА Новости.

С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

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