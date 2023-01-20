«Расправят крылья»: названы четыре зодиакальных счастливчика февраля

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Астрологи назвали счастливчиков февраля 2023 года среди знаков зодиака. В список баловней судьбы попали четыре представителя зодиакального круга. По словам специалистов, они «расправят крылья» и смогут достичь непревзойденных результатов.

Близнецы привыкли достигать своих целей и ловко переубеждать собеседников. С самого начала февраля они заметят, что стали еще более привлекательными для окружающих. Звезды усилят их магнетизм. А это значит, что добиваться целей им станет еще легче.

Близнецы считаются одними из самых амбициозных знаков зодиака. Они строят масштабные планы, но порой их достижение затрудняется ветреностью и непостоянством этого знака зодиака. Но в феврале амбиции будут соразмерны возможностям.

Рядом с Близнецами находится любящий партнер и настоящие друзья. Они помогут знаку все преодолеть. С такой группой поддержки Близнецы «расправят крылья», даже если немного засомневаются в том, что идут по верному пути.

Семья станет опорой для Рака с первых дней февраля. Он обретет уверенность в себе и сможет достичь всего, чего пожелает. Астрологическая обстановка максимально благоприятна для развития. Рак сможет укрепить авторитет, достичь успехов на работе и при этом больше времени проводить с семьей.

Юпитер подарит им возможность проявить себя в социуме. Это подходящее время для новых знакомств, устройства в другую компанию, презентацию своих идей и проектов.

У Весов на первый план выйдут личные отношения. Венера усилит навыки соблазнения, поэтому они смогут очаровать кого угодно. Также это отличный шанс вернуть пламя страсти в отношения. Весы в феврале будут наслаждаться гармонией. Они будут довольны собой и миром.

Одинокие Весы получат шанс построить крепкий союз, основанный на любви и уважении. Причем будущее этой пары будет удивительным. Весы-трудоголики с большей вероятностью получат повышение.

Водолеи тоже смогут «расправить крылья», если откажутся от обязанностей, которые их обременяют. Пора подумать о себе и своих желаниях. Настало время для раскрытия своего потенциала. Обучение в феврале будет плодотворным.

Новые знакомства подарят приятные моменты, которые в будущем будут вызывать ностальгию. Также это подходящий период, чтобы наладить отношения с семьей и родственниками, сообщается на портале Rsute.

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