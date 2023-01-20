Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за истязания подростками девочки в Бурятии

Фото: СК РФ

Необходимо возбудить уголовное дело по факту систематического истязания подростками девочки-инвалида в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. С таким поручением выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в пятницу, 20 января.

По данным ведомства, видеозапись с издевательствами над девочкой появилась в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как трое подростков бьют и замахиваются на девочку, рядом с ними находятся другие школьники.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Викторовичу Сухорукову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении.

Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение поручения и расследование уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Информационный центр СК России».

Похожий случай произошел в Подмосковье в четверг, 12 января — группа подростков избила сверстницу и сняла издевательства на видео. Известно, что инцидент произошел в Люберцах. На записи, появившейся в Сети, группа злоумышленников избивала руками и ногами девушку.