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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в субботу, 21 января, одержали победу во втором круге соревнований Australian Open. Девушки обыграли пару Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).

Поставками оружия Украине западные страны усугубляют конфликт, а не способствует его разрешению. Об этом в материале для издания Le Monde написал бывший госсекретарь Франции при экс-президенте Николя Саркози Пьер Лелуш.

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с российским триколором. Граждане РФ, одетые в зимнюю форму одежды, сошли на берег 12 января. Полиция начала иммиграционную проверку россиян в связи с тем, что их одежда была похожа на военную форму.

Представители коалиции государств, участвующих в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и нефтепродукты, согласились с необходимостью введения двух отдельных потолков цен на российское «черное золото» в зависимости от его категории.

Представители Российского футбольного союза совместно с членами Союза европейских футбольных ассоциаций во вторник, 24 января, обсудят вопрос возвращения отечественных футбольных клубов и национальных команд на международные турниры.

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами сильная гололедица и до шести градусов ниже нуля ожидает жителей столичного региона в предстоящую субботу, 21 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.