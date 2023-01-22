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Издание Bild изучило российские мемы о Шольце после его отказа Украине в танках

Юлия Курганова
В мире
Издание Bild изучило российские мемы о Шольце после его отказа Украине в танках
Фото: flickr/worldeconomicforum

Немецкая газета Bild посвятила статью российским шуткам о канцлере ФРГ Олафе Шольце после его отказа поставлять Украине танки.

— Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно, — приводит портал содержание одного из мемов, который распространился в Telegram-каналах.

Отмечается, что решение Шольца вызвало негативную реакцию среди союзников, которые поддерживают украинские власти. Автор публикации считает, что подобный исход сыграет на руку РФ.

В качестве еще одного примера в статье приводится высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость Соединенных Штатов и одурачила Польшу, Финляндию и прибалтийские страны, в результате чего можно говорить о победе немецкого лидера.

22 января Шольц записал видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, где посреди речи внезапно заговорил про президента РФ Владимира Путина и украинский конфликт.

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