Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Офтальмолог Попов объяснил, почему нельзя ходить без очков при плохом зрении

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог Попов объяснил, почему нельзя ходить без очков при плохом зрении
Фото: Pexels

При возникновении проблем со зрением не следует бояться очков, так как они, вопреки распространенному мнению, не усугубят ситуацию. Об этом рассказал врач-офтальмолог Игорь Попов.

Врач пояснил, что без должной коррекции зрения происходит ухудшение зрительных функций. Мышцы, которые правильно и полноценно работают в очках, без очков перенапрягаются. Кроме того, ухудшается кровоснабжение глаза, создаются предпосылки к снижению остроты зрения, ухудшается общее эмоциональное состояние человека.

Также могут возникнуть астенопические симптомы, например, головная боль.

Офтальмолог добавил, что очки снимают с глаз повышенную зрительную нагрузку, помогают снизить напряжение глазных мышц, передает Life.ru.

Врач превентивной и профилактической медицины Любовь Пальчикова посоветовала ограничить времяпровождение у гаджета. Также для сохранения остроты зрения необходимо следить за осанкой, передает Царьград.

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова.

офтальмология глаза Зрение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте