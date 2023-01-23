Офтальмолог Попов объяснил, почему нельзя ходить без очков при плохом зрении

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При возникновении проблем со зрением не следует бояться очков, так как они, вопреки распространенному мнению, не усугубят ситуацию. Об этом рассказал врач-офтальмолог Игорь Попов.

Врач пояснил, что без должной коррекции зрения происходит ухудшение зрительных функций. Мышцы, которые правильно и полноценно работают в очках, без очков перенапрягаются. Кроме того, ухудшается кровоснабжение глаза, создаются предпосылки к снижению остроты зрения, ухудшается общее эмоциональное состояние человека.

Также могут возникнуть астенопические симптомы, например, головная боль.

Офтальмолог добавил, что очки снимают с глаз повышенную зрительную нагрузку, помогают снизить напряжение глазных мышц, передает Life.ru.

Врач превентивной и профилактической медицины Любовь Пальчикова посоветовала ограничить времяпровождение у гаджета. Также для сохранения остроты зрения необходимо следить за осанкой, передает Царьград.

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова.