Офтальмолог Попов объяснил, почему нельзя ходить без очков при плохом зрении
При возникновении проблем со зрением не следует бояться очков, так как они, вопреки распространенному мнению, не усугубят ситуацию. Об этом рассказал врач-офтальмолог Игорь Попов.
Врач пояснил, что без должной коррекции зрения происходит ухудшение зрительных функций. Мышцы, которые правильно и полноценно работают в очках, без очков перенапрягаются. Кроме того, ухудшается кровоснабжение глаза, создаются предпосылки к снижению остроты зрения, ухудшается общее эмоциональное состояние человека.
Также могут возникнуть астенопические симптомы, например, головная боль.
Офтальмолог добавил, что очки снимают с глаз повышенную зрительную нагрузку, помогают снизить напряжение глазных мышц, передает Life.ru.
Врач превентивной и профилактической медицины Любовь Пальчикова посоветовала ограничить времяпровождение у гаджета. Также для сохранения остроты зрения необходимо следить за осанкой, передает Царьград.
В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова.