Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение на МКАД на юго-западе Москвы восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД на юго-западе Москвы восстановили после ДТП
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

Движение на МКАД на юго-западе Москвы восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 23 января.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. Столкнулись два автомобиля. Движение на участке дороги в районе ДТП было затруднено.

В результате другого столкновения, которое произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник, пострадали два человека.

МКАД Москва ДТП Район Ясенево Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте