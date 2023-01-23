Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

Движение на МКАД на юго-западе Москвы восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 23 января.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. Столкнулись два автомобиля. Движение на участке дороги в районе ДТП было затруднено.

В результате другого столкновения, которое произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник, пострадали два человека.