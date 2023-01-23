Возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки на западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Витебская улица Карта всех событий

По факту обнаружения тела пенсионерки с ножевыми ранениями на западе города возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 23 января.

По ее словам, в совершении преступления подозревают сына погибшей. Мужчину обвиняют по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

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Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Витебской улице в понедельник. По предварительным данным, 33-летний мужчина напал на свою мать и сестру. Родительницу злоумышленник ударил ножом не менее 11 раз в грудь и живот. ОТ полученных травм, женщина скончалась на месте.

После этого преступник напал на сестру и нанес ей два удара. Пострадавшую госпитализировали.