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Ансамбль Московского дворца пионеров выступил перед участниками спецоперации

Александр Афонин
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Ансамбль Московского дворца пионеров выступил перед участниками спецоперации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Артисты Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева выступили в госпитале Центрального военного клинического санатория «Архангельское» перед участниками спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 24 января.

— Артисты Ансамбля имени В.С. Локтева в творческом формате пожелали бойцам скорейшего выздоровления, выразили уважение к их ежедневному подвигу и уверенность в завтрашнем дне, — сказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

В рамках посещения ансамбль подготовил специальную программу выступления. Участники спецоперации смогли увидеть композиции «Катюша» Матвея Блантера, «Погоня» Яна Френкеля, «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова и многое другое.

Художественный руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры России Леонид Фрадкин отметил, что дети с энтузиазмом готовились к концерту. По его словам, артисты воспринимают подобные мероприятия как дань уважения, передает официальный сайт мэра Москвы.

31 декабря в столице прошли новогодние представления, гостями которых по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина стали семьи москвичей — участников специальной военной операции. Как уточняется, 250 Дедов Морозов поздравили детей с праздником.

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