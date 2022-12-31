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Семьи участников спецоперации получили подарки от мэра Москвы

Араз Салехов
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Семьи участников спецоперации получили подарки от мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице прошли новогодние представления, гостями которых по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина стали столичные семьи москвичей — участников СВО. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Все продумали так, чтобы каждому было комфортно — наши сотрудники спрашивали у семей, когда удобно принести подарок к новогоднему столу, на какие даты дать билеты на детские новогодние представления и прийти поздравить самых маленьких членов семьи. А 250 сотрудников даже примерили на себя образ Деда Мороза, чтобы поздравить детей, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Как уточняется, в течение двух недель социальные работники доставляли семьям участников спецоперации билеты и подарки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов сообщил, что в городе прошла программа «Зимняя сказка» для приехавших по приглашению мэра детей участников спецоперации. Так, с 13 по 29 декабря дети посетили различные экскурсии, музеи и побывали на елке мэра Москвы.

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