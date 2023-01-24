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Приметы и советы

Эпидемиолог Полибин пояснил, для кого наиболее опасна пневмония

Ирина Игнатенко
Общество
Эпидемиолог Полибин пояснил, для кого наиболее опасна пневмония
Фото: shutterstock

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана, кандидат медицинских наук Роман Полибин рассказал, какие пациенты тяжелее всего переносят пневмонию.

Эксперт пояснил, что среди детей тяжелее болеют малыши до 5 лет, среди взрослых — люди старше 65. При этом у людей разного возраста наблюдаются примерно одинаковые симптомы: лихорадка с повышением температуры выше 38 градусов, кашель, хрипы, одышка.

Показатель смертности от пневмонии у пожилых людей самый высокий. При этом Полибин добавил, что наличие хронических заболеваний и иммунодефицитных состоя­ний вне зависимости от возраста также повышает риск тяжелого течения пневмонии и летального исхода. Среди пожилых пациентов, госпитализированных с тяжелой пневмонией, по 15 процентов занимают больные с ИШС и с сердечной недостаточностью, 10 процентов — с сахарным диабетом, передает aif.ru.

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что обезвоживание и одышка, постоянная повышенная температура тела и низкая сатурация являются серьезными основаниями для обращения к врачу. Это поможет вовремя выявить такие опасные осложнения, как пневмония, передает Nation news.

Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Здоровье Врачи пневмония
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