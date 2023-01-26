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Приметы и советы

Движение на Щелковском шоссе восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на Щелковском шоссе восстановили после ДТП
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Щёлковское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Проезжую часть на Щелковском шоссе освободили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 26 января.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на Щелковском шоссе в районе дома № 79. Столкнулись четыре автомобиля, в том числе два маршрутных такси. В результате аварии пострадали два человека.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова назвала предварительные причины ДТП и сообщила, что сотрудники ведомства контролируют дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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