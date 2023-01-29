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Подразделения группы «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил руководитель ЧВК Евгений Пригожин.

Военные ведомства ФРГ из-за оказания Украине поддержки находятся в самом плачевном состоянии за всю историю. Запасов оружия военнослужащим хватит на несколько дней обороны, в дефиците оказались даже лейкопластырь и другие медикаменты. Об этом сообщили обозреватели издания The Economist.

В доме на улице Флотской на севере столицы были обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти.

Финансовая и военная накачка Украины, которую проводят Соединенные Штаты, окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене. Об этом сообщается в польском издании Onet.

Российский боксер Артур Бетербиев победил спортсмена из Великобритании Энтони Ярда на вечере бокса в Лондоне. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.