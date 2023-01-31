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Nour News: Иран может изменить позицию по конфликту на Украине из-за слов об Исфахане

Юлия Курганова
В мире
Nour News: Иран может изменить позицию по конфликту на Украине из-за слов об Исфахане
Фото: Unsplash

Иранские власти могут изменить позицию относительно конфликта на Украине из-за слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане. Об этом написало издание Nour News, ссылаясь на неназванного иранского чиновника.

Ранее Подоляк в соцсети Twitter дал понять, что атака дронов на объект Минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к конфликту на Украине и предполагаемой помощи РФ со стороны Ирана. Он заявил, что «Украина вас предупреждала».

— Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями страны, то это может привести к реакциям со стороны Ирана. Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции республики относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, которое соответствует поведению киевского правительства, — заявил чиновник.

Он напомнил о призывах со стороны иранских властей о необходимости завершения конфликта на Украине и важности диалога. Чиновник подчеркнул, что киевские власти не предоставили никаких доказательств помощи Ирана России.

Накануне склад с боеприпасами иранского Минобороны в городе Исфахан подвергся атаке дронов. В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте оказались незначительными.

Иран призвал Украину к ответу после публикации Михаила Подоляка в Twitter. Об этом 30 января сообщил глава иранского МИД Насер Канаани.

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