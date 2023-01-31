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Внук генерала де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией

Александр Афонин
В мире
Внук генерала де Голля призвал Макрона сесть за стол переговоров с Россией
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон должен приступить к переговорному процессу с Россией, чтобы разрешить конфликт на Украине. Об этом во вторник, 31 января, заявил общественный деятель, внук французского экс-президента генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

— Действующий президент Франции должен сесть за стол переговоров с Россией, чтобы договориться о разрешении этого конфликта, — сказал он.

Де Голль добавил, что эскалация конфликта приводит к тому, что французы платят слишком высокую цену. В связи с этим Макрон должен проявить большую независимость в ситуации и перейти к диалогу. Это в свою очередь поможет в дальнейшем наладить контакты России и Запада, а также прийти к мирному решению, передает РИА Новости.

Сегодня многие политики признают, что французский лидер уипатил свою былую репутацию, из-за чего Франция теряет свое положение. Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о трех главных ошибках Эммануэля Макрона, подорвавших его авторитет на международной арене.

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