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Главные новости к утру 1 февраля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 1 февраля
Фото: Вечерняя Москва

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи украинским властям на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников в администрации Белого дома.

Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена к диверсии. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Запад пытался провести в прошлом году в РФ блицкриг ментальной войны, но потерпел неудачу. Об этом написал советник министра обороны Андрей Ильницкий в статье в журнале «Арсенал Отечества».

Западные страны расширяют объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, которые поставляют украинской армии. Это объясняется решимостью Соединенных Штатов и их союзников воевать с РФ до последнего украинца. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Пожар случился на юго-востоке Москвы. В результате возгорания в квартире одного из жилых домов погибли два человека.

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