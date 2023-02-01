Завершился капремонт дома 1926 года постройки в Пресненском районе

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Мантулинская улица, 12 Карта всех событий

В рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда были завершены работы по обновлению дома № 12, построенного на Мантулинской улице в 1926 году. Этот дом являлся частью знаменитого жилого комплекса «Нижняя Пресня», возведенного в начале прошлого столетия. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

По словам заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова, ремонт данного объекта стал сложной, но довольно интересной задачей. Наибольший интерес представляло восстановление фасада здания.

Специалисты сформировали проект проведения работ, а также подобрали качественные материалы отечественного производства. Кожиченков отметил, что ремонт мастера проводили в несколько этапов.

Сперва были расчищены и промыты плоскости стен, а также приведена в порядок кирпичная кладка. После этого ремонтники обработали места намокания антигрибковым составом и окрасили фасад здания, сохранив историческое колористическое решение.

На следующем этапе началась работу по сохранению декоративных элементов жилого дома. В рамках этой части применялись инновационные технологии и материалы для того, чтобы точно провести дофрагментовку в местах утрат. На финальном этапе капремонта фасада заменили водосточные трубы, обновили цоколь дома.

Кроме того, были заменены обрешетка на крыше и кровельное покрытие. Все деревянные элементы обработали эффективным огнебиозащитным составом.

До этого сообщалось, что в региональную программу капремонта в этом году вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.