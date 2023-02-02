Лавров: Слова Нуланд подтвердили причастность США к терактам на «Северных потоках»

Фото: МИД РФ

Реакция заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд на взрывы на газопроводах «Северный поток» подтвердила причастность Вашингтона: своими словами она совершила явку с повинной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 2 февраля.

— И это не только прямое участие США во взрывах «Северных потоков». Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила, — сказал глава российского МИД в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

Свое заявление Виктория Нуланд сделала 27 января. По ее словам, администрация американского правительства рада знать, что ветка газопровода «Северный поток — 2» уничтожена.

Слова заместителя госсекретаря США вызвали бурную реакцию всего мирового сообщества. Так, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что радость Нуланд указывает на причастность администрации президента США к диверсии.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября, когда было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море. О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».