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Политик из Франции Филиппо заявил о двойных стандартах в подходе к участию РФ в Олимпиаде

Юлия Курганова
В мире
Политик из Франции Филиппо заявил о двойных стандартах в подходе к участию РФ в Олимпиаде
Фото: paralymp.ru

Лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо высказался о двойных стандартах при обсуждении участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

— Обсуждают присутствие спортсменов из России на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Но никто не задавался вопросом о присутствии спортсменов из США на ОИ в Афинах в 2004 году, когда Америка незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам, — написал он в социальной сети Twitter.

Британия 10 февраля проведет встречу министров спорта стран Евросоюза для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования. Отмечается, что главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, которая против участия России в ОИ.

Президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, используя нейтральный флаг.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что идея МОК о допуске россиян на Олимпиаду в случае их отрицательного отношения к СВО является абсурдной.

Франция Россия США Ирак Олимпиады
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