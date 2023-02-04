Главные новости к утру 4 февраля

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Канадские власти ввели новые санкции против российских медиаресурсов и их представителей в связи с «распространением дезинформации и пропаганды». В частности, в санкционный список попали заместитель главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Горностаев, сотрудники ВГТРК — ведущий Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Соединенные Штаты перечислили на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.

Вооруженные силы Украины обстреляли Борисовский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что снаряды попали на территорию промышленного завода.

Пленный солдат ВСУ Владислав Кулык, служивший в 56-й бригаде морской пехоты, признался в расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского. Это случилось 22 марта 2022 года в Мариуполе.

Норвежскую журналистку издания NRK Гру Хольм возмутила выставка о детях Донбасса в Москве. По ее мнению, конфликт на Украине очень слабо отразился на жизни российских граждан, поддерживающих специальную операцию.