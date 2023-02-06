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СМИ: Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено в связи с прогрессирующей гангреной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в понедельник, 6 февраля.

По имеющейся информации, врачи опасаются, что спортсмен не сможет перенести операцию из-за крайне тяжелого состояния. На данный момент у Костомарова поражена большая часть ноги, также развился некроз стопы и сепсис.

— Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет, — сказал источник.

Фигурист продолжает находиться под постоянным наблюдением специалистов, передает РИА Новости.

3 февраля сообщалось, что врачи приняли решение ампутировать пальцы ног Роману Костомарову. По имеющейся информации, хирургическое вмешательство планируется в ближайшее время.

Состояние фигуриста, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис.

По данным СМИ, болезнь не удалось остановить, поэтому теперь спортсмену также может грозить ампутация пальцев на руках. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние Костомарова.

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