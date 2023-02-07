Российское посольство в Турции не подтвердило гибель россиянина

Фото: Unsplash

Посольство России в Турции пока не подтверждает гибель гражданина РФ в результате землетрясения. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

В посольстве отметили, что получают много запросов от россиян из-за проблем со связью с родными, которые могут быть в зоне землетрясения. Сейчас группа российских дипломатов срочно выехала для оказания содействия прибывшим в Турцию российским спасателям, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что один россиянин погиб при землетрясении в Турции.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Центральной Турции в этот же день в 06:13 по московскому времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения. По его словам, опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца. В приморских регионах в том числе возможно возникновение цунами вследствие подводных землетрясений.