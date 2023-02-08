Бесплатные утренние показы мультфильмов пройдут в кинотеатрах «Москино»

кадр из мультфильма «Пес в сапогах», режиссер Е. Гамбург, 1981 год

В период с 12 февраля по 28 мая в кинотеатрах «Москино» состоятся бесплатные показы мультфильмов. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сеть кинотеатров «Москино» и киностудия «Союзмультфильм» вновь будут бесплатно показывать мультфильмы для юных москвичей по утрам. Первая серия сеансов пройдет с 12 февраля по 28 мая, — говорится в материале.

Мультфильмы будут показывать по воскресеньям в восьми кинотеатрах: «Сатурн», «Вымпел», «Искра», «Тула», «Спутник», «Молодежный», «Салют» и «Березка». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в ближайшие месяцы юные горожане смогут посмотреть 17 анимационных работ в рамках восьми бесплатных сеансов.

25 января заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Кристина Сиротинина сообщила, что в столичных центрах госуслуг начали показывать современные мультсериалы в рамках совместной акции с киностудией «Союзмультфильм». В частности, дети могут посмотреть проекты «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Крутиксы», «Ну, погоди! Каникулы», «Монсики», «Тайны медовой долины» и «Мартышкины».