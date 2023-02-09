Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч

Фото: Unsplash

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 170 человек. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Османийе.

— На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых 64 194, — передает слова турецкого лидера РИА Новости.

8 февраля на востоке Турции снова случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В результате поисково-спасательных работ после случившегося в разных турецких регионах были спасены более восьми тысяч граждан. Въезд транспорта в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш был приостановлен на двое суток начиная с 11:00 по московскому времени.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

В связи с землетрясением в Турции для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане РФ, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.