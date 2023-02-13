СМИ: На берегу моря в Батуми взорвалась мина

Фото: Unsplash

Взрыв прогремел на берегу моря в грузинском городе Батуми. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает телекомпания «Рустави 2».

— По предварительной информации, взорвалась морская мина, которую принесло водой. Очевидцы слышали звук взрыва, — говорится в сообщении.

При взрыве, согласно информации на текущий момент, никто не пострадал. Однако МВД Грузии пока не распространяло официального заявления о происшествии.

В начале октября 2022 года специалисты ГКУ «Мособлпожспас» обезвредили шесть боеприпасов времен ВОВ, обнаруженных в Наро-Фоминском городском округе. Отмечается, что боеприпасы нашли строители во время работ по расширению участка дороги в районе деревни Елагино.

Две минометные мины 120-миллимитерового и 82-миллиметрового калибров, два артиллерийских снаряда 30-миллиметрового калибра и один артиллерийский снаряд 150-миллиметрового калибра обнаружили в лесополосе.