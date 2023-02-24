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Главные новости к утру 24 февраля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 24 февраля
Фото: Pexels

Польские власти решили выслать из страны военного атташе Белоруссии. Об этом сообщил в четверг, 23 февраля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

Пожар произошел в бытовках на территории клуба «Ночные волки» в Москве. Спасатели потушили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 граждан России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила министр иностранных дел страны Нанаии Махуты.

Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Западной прессе все тяжелее скрывать информацию о том, что большинство граждан России поддерживают своего президента. Об этом заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Белоруссия Франция Флаги G7 Россия
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