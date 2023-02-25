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Главные новости к утру 25 февраля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 25 февраля
Фото: Вечерняя Москва

Западные и украинские чиновники признали, что Вооруженным силам Украины, возможно, придется покинуть город Артемовск. Об этом сообщило издание Times. Но, по мнению украинских военных, вывод ВСУ может им дорого обойтись.

Некоторые граждане Великобритании эксплуатируют и загоняют в «долговую кабалу» беженцев с Украины, которых приютили. Об этом сообщило издание Inews со ссылкой на доклад Красного Креста.

Двух лошадей ударило током информационное табло, которое было расположено рядом с остановкой в столице. Трагический случай произошел на Триумфальной площади. По словам очевидцев, одна из лошадей умерла.

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил в своем доме беженку с Украины, которая оставила супруга на родине. Об этом политик и украинка рассказали в интервью изданию Sky News.

Украина находится в очень шатком положении из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и европейские страны. Об этом сообщается в статье издания Economist.

Украина Долги Министры Спецоперации Армия
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