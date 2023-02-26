Экс-сотрудник Госдепа заявил, что Байден предал принципы Кеннеди в конфликте на Украине

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Произнесенные в Варшаве слова президента США Джо Байдена о недопустимости победы России на Украине противоречат заложенным Джоном Кеннеди принципам внешней политики Соединенных Штатов. Об этом в материале для American Thinker написал бывший сотрудник Госдепартамента Джеймс Сориано.

В своей речи от 1963 года Кеннеди заявил, что Вашингтону следует предотвращать любые конфликты с государствами, которые обладают ядерным оружием, чтобы свести к нулю риск его применения.

Сориано подчеркнул, что на сегодняшний день этот принцип совершенно не определяет политику США в отношении России. По его словам, в вопросе Украины президент Байден опровергает слова Кеннеди.

Дипломат уверен, что предшествующие конфликту события прямо указывают на то, что Вашингтон «потерял самообладание», продвигая расширение НАТО вплоть до российской границы. Сориано в статье для American Thinker написал, что альянс усиливает эскалацию ситуации, чтобы повысить издержки, которые «должна выплатить Москва».