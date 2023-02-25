Сенатор в США назвал Байдена бесхребетной медузой и заявил о риске третьей мировой войны

Фото: whitehouse

Поддержка президента Соединенных Штатов Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет к третьей мировой войне. Об этом заявил сенатор Тед Круз в эфире программы Verdict.

— Хотите избежать третьей мировой войны — не избирайте такую бесхребетную медузу как Байден президентом, — сказал он.

Также сенатор высказался, что слабость главы государства как лидера делает врагов Америки только сильнее и опаснее. По словам Круза, ни один «главнокомандующий в трезвом уме» не ставил бы в приоритет защиты граждан уничтожение «школьного метеорологического зонда», который приняли за шпионский аппарат Китая.

Кроме того, политик осудил состоявшуюся 20 февраля поездку Байдена в Киев. По его мнению, президент США гулял с украинским коллегой Владимиром Зеленским под звуки воздушной тревоги, желая выглядеть «крутым», передает РИА Новости.

Джо Байден посетил Киев с целью восстановления упавших рейтингов. Об этом заявила 22 февраля в эфире телеканала Sky News Australia американская журналистка Мегин Келли.