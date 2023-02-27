Дни открытых презентаций премии «Серебряный лучник» откроются дискуссией о национальном брендинге

Фото: Пресс-служба мероприятия

1 марта в Общественной палате Российской Федерации пройдет VI Форум экспертов российской PR-индустрии «Национальный бренд: открытый диалог». Ведущие отечественные и зарубежные практики обозначат главные трансформации национального бренда в «новой реальности» и предложат востребованные сценарии его формирования и продвижения.

Форум — новый формат традиционной ежегодной научно-практической конференции национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», который определяет смыслы и стратегии развития национальной индустрии коммуникаций.

Радикальные изменения в стране и индустрии определяют новые параметры национального бренда и брендинга, в первую очередь необходимость точного анализа ситуации, формулировки национальных приоритетов и при этом замены долгосрочных стратегий гибкими сценариями.

Новейшие условия и профессиональный дизайн национального брендинга предполагает иное концептуальное наполнение. О том, как репутационный кризис превратить в дизайн премиального бренда, расскажут председатель Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Игорь Писарский и директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. Тему развития национального бренда в новой глобальной реконфигурации, центром которой становится Россия, продолжит аналитик, участник Валдайского клуба из Индонезии Конни Раакундини Бакри.

«Отмена» российской культуры в ряде стран не изменила, по существу, глобальные культурные процессы, однако параметры коммуникации медийных и культурных институтов изменились. Открывать «закрытую» Россию, создавать креативные стратегии в новой реальности по всему миру и формировать национальный бренд продолжает оставаться задачей официальных «форпостов» страны. Алексей Николов, исполнительный директор RT, рассмотрит эволюцию контентных антикризисных инструментов глобального влияния на зарубежные целевые аудитории.

Особое значение приобретают все частные проекты россиян за рубежами Родины — от выставок шедевров русского искусства до ежедневной работы культурных центров, от Евросоюза до Аляски. Директор Русского культурного центра на Аляске (США) Анна Верная поделится опытом, как быть русским человеком в Америке.

Организатор выставок российского современного искусства Татьяна Котерис представит современную картину культурной дипломатии России за рубежом и свои успешные практики вставок шедевров русской живописи от Европы до Сингапура. Свежий взгляд на национальный бренд как совокупность локальных брендов презентует основатель всероссийской премии Russian Travel Геннадий Шаталов. Он убежден, что туристическая Россия, которая нас ждет в 2023 году, — обновленная страна, которая готова открывать свои глубинные культурные традиции.