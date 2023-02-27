Диетолог Кононенко рассказала, в каких продуктах содержится аминокислота, поднимающая настроение

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Мясные, молочные и морепродукты помогут восполнить в организме запасы аминокислоты валин. Из-за ее недостатка можно впасть в депрессию. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Эксперт пояснила, что валин поддерживает в организме уровень гормона счастья — серотонина. Валин не производится организмом и поступает только с пищей.

В высокой концентрации аминокислота содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах

Также много валина в чечевице, бобах, арахисе, горохе, фасоли, сое, грибах, семенах кунжута и тыквы. Восполнить недостаток аминокислоты можно при помощи зелени, кукурузной муки и морской капусты, передает Москва 24.

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