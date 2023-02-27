Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Кононенко рассказала, в каких продуктах содержится аминокислота, поднимающая настроение

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Кононенко рассказала, в каких продуктах содержится аминокислота, поднимающая настроение
Фото: Pixabay

Мясные, молочные и морепродукты помогут восполнить в организме запасы аминокислоты валин. Из-за ее недостатка можно впасть в депрессию. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Эксперт пояснила, что валин поддерживает в организме уровень гормона счастья — серотонина. Валин не производится организмом и поступает только с пищей.

В высокой концентрации аминокислота содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах

Также много валина в чечевице, бобах, арахисе, горохе, фасоли, сое, грибах, семенах кунжута и тыквы. Восполнить недостаток аминокислоты можно при помощи зелени, кукурузной муки и морской капусты, передает Москва 24.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, как восполнить дефицит витамина С. Много витамина С в квашеной капусте, во всех ферментированных каких-то овощах, цитрусовых, зелени, передает RT.

При повышенной чувствительности желудка есть ряд продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

Здоровье нутрициолог Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте