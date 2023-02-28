Главные новости к утру 28 февраля

Фото: Вечерняя Москва

Обстановка на Артемовском направлении остается постоянно сложной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Жильцов общежития МГТУ им. Баумана в Госпитальном переулке эвакуировали. Уточняется, что эвакуация началась после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий.

Японские власти ввели санкции в отношении 48 российских граждан, включая замминистра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна «Калашников» Алана Лушникова. Ограничения включают заморозку всех активов в стране в случае их наличия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь стране достигнуть собственных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Капитан сборной Аргентины, форвард ФК «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком 2022 года.

Во вторник, 28 февраля, в столичном регионе ожидается облачная и ветреная погода, будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–11 градусов.