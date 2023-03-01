Астрологи назвали три знака зодиака, которых в марте ждет финансовый успех

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Астрологи рассказали, что представители некоторых знаков обретут в марте невероятную удачу во всех делах, которые связаны с деньгами.

Тельцам рекомендуется оглядеться вокруг и уделить время поиску полезных связей. Именно новые знакомые помогут им добиться успеха и перейти на более высокий финансовый уровень. Тельцам нужно проявить дружелюбие к каждому, ведь судьбоносная встреча может произойти буквально завтра.

Рыбы — мечтатели и скромняги, которые обычно держаться в стороне от всех. Но в марте они поймут, что пора менять свою жизнь и проявить все свои навыки и способности. Благодаря свежему взгляду и оригинальному подходу Рыбы смогут завершить самые сложные проекты. Это обязательно оценит начальство, в том числе в виде солидной премии.

Львы опять окажутся на высоте, что характерно для этого знака. В марте им будет сопутствовать удача и представители знака найдут новый источник дохода. Причем связан он будет с хобби или любимым занятием, то есть зарабатывать деньги станет еще приятнее, сообщает «Московский комсомолец».

Март 2023 года окажется на редкость насыщенным и захватывающим месяцем. Если вы твердо знаете, чего хотите от жизни, то с приходом весны сможете добиться поставленных целей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко. Она сообщила подробный гороскоп для всех знаков зодиака на март.