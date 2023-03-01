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Главы нескольких западных стран признались президенту Сербии Александру Вучичу, что вовлечены в конфликт на Украине, но не могут официально об этом сказать. Об этом сербский лидер рассказал во время обращения к нации.

Сейсмолог Франк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясения в марте текущего года. Согласно его прогнозу, сближение критической геометрии планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности 3–4 марта или 6–7 марта.

Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под городом Артемовском подразделение Вооруженных сил Украины, которое было названо в честь экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом рассказал командир штурмового подразделения группы.

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции, погибли 26 человек, госпитализированы 85 граждан. Об этом сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис.

Сотрудники территориальных центров комплектования и соцподдержки (бывших военных комиссариатов) Ровенской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей были отправлены на фронт по приказу Министерства обороны Украины за невыполнение плана по мобилизации. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.