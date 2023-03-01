Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Необходимо выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины в Российском университете дружбы народов (РУДН). Об этом в среду, 1 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию, — отметил он.

В ситуации с вывешиванием флага нужно выяснить детали, «кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие», цитирует Пескова РИА Новости.

Минобрнауки назначило проверку РУДН из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в университете были развешаны украинские флаги рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества.