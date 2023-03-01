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Ермак обсудил с Салливаном ситуацию в Артемовске

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ермак обсудил с Салливаном ситуацию в Артемовске
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Он уточнил, что одной из основных тем беседы стала ситуация в Артемовске. Помимо этого, Ермак обсудил с Салливаном рабочую встречу главы украинского государства Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом, которая прошла на минувшей неделе, передает РИА Новости.

Речь идет о визите Байдена в Киев 20 февраля, данная поездка тщательно скрывалась до последнего момента. Первым о приезде американского лидера в столицу Украины сообщил журналист Bild Юлиан Репке.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя поездку Байдена, заявил, что американский лидер поклялся в верности «неонацистскому режиму».

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что будет, если Вооруженные силы Украины оставят Артемовск, какое стратегическое значение имеет город и какие поставлены цели для российской армии.

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