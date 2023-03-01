Аналитик Половников спрогнозировал двукратный рост скорости мобильного интернета в России

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Российские мобильные операторы наладили поставки оборудования, и теперь у них есть возможность наращивания интернет-трафика. В течение трех лет они смогут увеличить скорость мобильного интернета вдвое — до 50 Мбит/с. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников.

Недавнее исследование показало, что скорость мобильного интернета в стране в начале 2023 года снизилась на семь процентов во всех регионах России, кроме Москвы. В столице доступ, наоборот, ускорился на 32 процента. В качестве причины падения скорости в регионах назвали дефицит импортного оборудования.

Собеседник «ВМ» сомневается в этих данных. По его словам, измерение скорости мобильного интернета в целом по стране равносильно «измерению сферического коня в вакууме». Все из-за огромного количества внешних факторов, в том числе различиях в покрытии у операторов.

— Скорость мобильного интернета у каждого отдельного абонента индивидуальна и зависит от его устройства, места нахождения, нагрузки на сеть в конкретный момент времени и так далее, — объясняет Половников. — Например, собрались на какой-то площади пять тысяч человек. Разумеется, у них связь будет медленнее, чем в другой день, когда на той же площади — три человека.

При этом на качество доступа также влияют погодные условия и даже отдельные мобильные приложения. Так, VPN-сервисы могут замедлять скорость интернета в два раза. Все эти факторы, судя по всему, игнорируются авторами исследования.

Как отмечает Половников, оценить реальные изменения качества интернета могут только сами операторы. Внешние эксперты могут лишь говорить об их способности обеспечивать достойное качество с технической точки зрения. В этом смысле ситуация на отечественном телеком-рынке стабильна.

— Год назад были разговоры о том, что Россию ожидает деградация мобильной связи, — вспоминает Половников. — Сейчас можно с уверенностью сказать, что никакой деградации не произошло. Более того, есть очевидное развитие.

На последнее указывают несколько фактов. Например, несмотря на санкции, российский рынок телекоммуникации в 2022 году вырос на 1,5 процента.

Еще один пример — недавняя новость о том, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, открытой 1 марта, уже запустили мобильную сеть. Причем сделали это сразу три оператора. По данным Дептранса, на станциях БКЛ установили более 60 базовых станций.

— Такой проект по стоимости и количеству оборудования сравним с телефонизацией небольшого региона, — комментирует данные о БКЛ эксперт. — При этом, очевидно, что это оборудование не из регионов привезли — его купили. То есть сейчас уже нет глобальных проблем с покупкой и доставкой телекомоборудования в страну.

Кроме того, отечественные операторы имеют технические возможности для расширения емкости сети. Например, при помощи рефарминга и модернизации оборудования. Это позволит им поднять скорость доступа вдвое уже в ближайшие годы.

— На сегодняшний день стандартом в стране является скорость доступа по мобильному интернету в районе 20–25 Мбит/с, — отмечает Половников. — Операторы уже достигли такого полномасштабного покрытия сети. Думаю, что в течение трех лет они смогут довести скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с, что будет очень хорошим результатом.