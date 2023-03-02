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Москвич накинулся на экс-возлюбленную с ножом из-за ссоры

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич накинулся на экс-возлюбленную с ножом из-за ссоры
Фото: СК РФ
Москва, улица Генерала Глаголева Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина поссорился с бывшей девушкой и чуть не убил ее. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 2 марта.

По ее словам, рядом с автобусной остановкой на улице Генерала Глаголева 28 февраля пара поссорилась. В какой-то момент мужчина вышел из себя и, достав нож, два раза ударил ее в жизненно важные органы. Испугавшись, мужчина скрылся. 28-летнюю девушку госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В кратчайшие сроки подозреваемого задержали. На допросе он признал свою вину.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

— Злоумышленнику предъявили обвинение, а в скором времени следствие обратится в суд с просьбой заключить фигуранта под стражу, — резюмировала Иванова.

Другое нападение вооруженного ножом человека произошло в центре столицы. 85-летний пенсионер набросился на полицейского, который прибыл задержать злоумышленника за домашнее насилие.

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