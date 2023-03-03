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Главные новости к утру 3 марта

Лейла Алиева
Общество
Главные новости к утру 3 марта
Фото: Вечерняя Москва

Условия для проведения переговоров между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным в настоящее время не созданы. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Полиция выехала в подмосковную Коломну для проверки информации о взрыве. На потенциальных объектах округа специалисты не обнаружили признаков удара.

В правоохранительных органах сообщили, что в небе над Коломной мог взорваться беспилотник. При этом его обломки еще не найдены.

Автомобиль Росгвардии подорвался на мине при зачистке территории у села Сушаны в Брянской области. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Автомобиль врезался в столб, а затем перевернулся на Варшавском шоссе. В результате погибли три человека, еще один пострадал.

Телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News заявил, что президент США Джо Байден теряет способность говорить. По его словам, у американского лидера осталось мало умственных и физических сил для управления страной.

Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки и гололедица ожидают москвичей в пятницу, 3 марта. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

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