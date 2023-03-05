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Приметы и советы

Донецкие хирурги извлекли пулю из работающего сердца

Евгений Белоусов
Общество
Донецкие хирурги извлекли пулю из работающего сердца
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кардиохирурги в Донецке сумели извлечь пулю из работающего сердца. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил министр здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Гарцев.

— Операция прошла успешно, пуля извлечена. Пациент переведен в отделение, где получает неврологическую терапию, антибиотикопрофилактику, физиопроцедуры и ежедневные перевязки. Пациент выздоравливает, — поделился один из врачей.

Кардиохирурги из ДНР оперировали 36-летнего пациента со слепым осколочным ранением. Исследования показали, что у него пуля в перикарде. Врачам пришлось прооперировать раненого в условиях работающего сердца, передает РИА Новости.

Недавно донецкие врачи, извлекавшие мину из тела пациента, провели операцию в бронежилетах и касках. Операцию провели в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении. Из тела пациента извлекли взрыватель мины, мужчина чувствует себя хорошо.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обнаружении в Петровском районе запрещенных мин ПФМ-1 «Лепесток». Глава города призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными.

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