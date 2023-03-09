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Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России

Полина Пашкина
Экономика
Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России
Фото: Roland Fischer / CC BY-SA 3.0

Австрийская компания Swarovski, занимающаяся производством бижутерии из хрусталя, намерена полностью прекратить свою деятельность в России. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил генеральный директор компании Алексис Назард.

По словам Назарда, уход компании с рынка проведут в соответствии со всеми законами. Речь идет в том числе об экономических санкциях и других торговых ограничениях.

Swarovski приостановила свою деятельность в России еще в марте 2022 года. Тогда компания закрыла свои магазины и свернула онлайн-бизнес, а сейчас Swarovski приняла решение о полном уходе с данного рынка, передает издание Trend. Уточняется, что точных сроков прекращения деятельности Назард не назвал.

Уход с рынка крупных международных поставщиков спровоцировал рост интереса покупателей к отечественным производителям одежды, косметики и парфюмерии. Также повысился спрос на российские бренды бытовой техники. Среди причин этого процесса называют также покупательскую способность населения и блокировку соцсетей.

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