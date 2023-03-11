Фото: shutterstock

Россия и Украина могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план западных государств. Таким мнением поделился ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

Такими словами военнослужащий прокомментировал кадры с крымским пейзажем, опубликованные в официальном аккаунте представительства Министерства иностранных дел России в Симферополе.

— Посмотрите на красоту этого места. Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны. Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом. Сколько раз Россия пыталась добиться мира, но злой язык нашептывал Украине иное, — написал Дрейвен.

Он также добавил, что западные политические элиты делают все возможное для того, чтобы правительство Украины не соглашалось на российские условия по дипломатическому урегулированию текущего конфликта.

Дрейвен напомнил, что для решения ситуации Киеву нужно признать Крым территорией России, позволить населению Донбасса самостоятельно «выбирать свой путь» и предоставить гарантии отказа вступления Украины в состав Североатлантического альянса.

Следующие шесть месяцев будут наиболее критичны для конфликта на Украине, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Российской армии удастся добиться определенных тактических успехов в конфронтации, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными.