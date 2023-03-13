Иммунолог Крючков рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

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Говорить о сезонности коронавируса пока преждевременно. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, сезонным коронавирус можно будет назвать не раньше осени 2023 года. В настоящее время ситуацию по коронавирусу в России можно назвать благоприятной, но по сравнению с прошедшими пиками.

Крючков добавил, что не стоит забывать о вакцинации и ревакцинации, несмотря на сокращение случаев заражения. Вакцинация защищает человека от тяжелых осложнений болезни. Иммунолог подчеркнул, что эффективность имеющихся вакцин остается довольно высокой, передает НСН.

Накануне в России зарегистрировали 11 985 случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, передает издание argumenti.ru.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».