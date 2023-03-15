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Приметы и советы

Посол РФ в США Антонов прибыл в Госдеп после падения американского БПЛА в Черное море

Юлия Курганова
В мире
Посол РФ в США Антонов прибыл в Госдеп после падения американского БПЛА в Черное море
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в госдепартамент после инцидента с упавшим в воды Черного моря американским беспилотником. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Дипломат вошел в здание американского дипведомства около 16:05 по местному времени (23:05 по московскому времени).

Ранее вызов Антонова в Госдеп анонсировало само ведомство.

Перехваченный над Черным морем американский БПЛА выполнял разведывательную миссию. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он не уточнил, нес ли перехваченный беспилотник оружие.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об инциденте доложили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Минобороны РФ заявило, что истребители не применяли оружие в отношении дрона и не сбивали его: беспилотник сам потерпел крушение из-за резкого маневра.

Черное море Анатолий Антонов Россия Дипломатия Беспилотники
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